Rus savaş gemileri, 'Orsk' ve 'Azov' Akdeniz'e iniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş gemileri, 'Orsk' ve 'Azov' Akdeniz'e iniyor - Son Dakika

Rus savaş gemileri, 'Orsk' ve 'Azov' Akdeniz'e iniyor

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait 148 borda numaralı 'Orsk' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri, 'Orsk' ve 'Azov' Akdeniz'e iniyor, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait 148 borda numaralı 'Orsk' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı 'Orsk' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Gemilerden 'Orsk' saat 14.10 sıralarında, 'Azov' ise saat 14.25 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.Türk Sahil Güvenlik botunun boğaz geçişi sırasında eşlik ettiği Rus savaş gemilerinin güvertesinde askerlerin bulunduğu görüldü.


Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı
3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
22:32 ERDOĞAN'DAN TEBBUN'A TEBRİK TELEFONU - Son Dakika
22:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu - Son Dakika
22:30 Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı - Son Dakika
22:30 Türk yönetmenlerin Filistin belgeseline Tahran'da yoğun ilgi - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:36:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus savaş gemileri, 'Orsk' ve 'Azov' Akdeniz'e iniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]