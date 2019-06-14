Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

4 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan arka arkaya geçen Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan arka arkaya geçen Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 12.10'da Çanakkale Boğazı'na peş peşe giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 13.45 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Birkaç yüz metre arayla peş peşe seyreden Rus savaş gemilerine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
İki Rus savaş gemisi, saat 14.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne açılmak üzere yol aldı. Akdeniz'e indiği ileri sürülen Rus savaş gemilerinin Boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:16 Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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