Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi ile '151' borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden saat 12.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı, 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, saat 13.00 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. '151' borda numaralı savaş gemisi 'Azov' ise saat 13.15'te Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.