Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
06.12.2020 00:58
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı 'Saratov' savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı 'Saratov' savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.00 sıralarında giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı 'Saratov' savaş gemileri, Nara Burnu'nu geçerek, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus donanmasına ait savaş gemilerinin ön ve arka kısımlarında can yelekli askerlerin olduğu göze çarptı.
Türk sahil güvenlik botu, Akdeniz'e doğru yol alan Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti. - ÇANAKKALE
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