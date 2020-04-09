RUS SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

RUS SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğaz'ından geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğaz'ından geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti. Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ve RFS 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemileri saat 16.30 sıralarında peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemilerin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemilerinin güvertesinde Rus askerinin olmadığı görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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