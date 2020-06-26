Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' savaş gemisi saat 19.45 civarında Çanakkale önlerine ulaştı. Daha sonra 'Dur Yolcu' yazısı önünden Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

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