Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi akdeniz'e ilerliyor
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Rus savaş gemisi akdeniz'e ilerliyor

50 dakika önce

Haber-Kamera: Özgür EREN Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi akdeniz'e ilerliyor, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait olan 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş  gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Savaş gemisi yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu gözlenirken geminin arka bölümünden silahlı  Rus askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik  botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü
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-Savaş gemisinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün altında geçişi
-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü
-Gemide silah ile nöbet tutan askerlerden detay görüntü
-Savaş gemisinden bulunan askerlerden detay görüntü
-Savaş gemisinden genel ve yakın detaylar
-Sahil güvenlik botundan detay görüntü


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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:18 Kaynak: DHA
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