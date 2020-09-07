Rus savaş gemisi 'Andreevsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı 'Andreevsky' adlı savaş gemisine Çanakkale Boğazı'nı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı 'Andreevsky' adlı savaş gemisi saat 12.30 sıralarında Kilitbahir köyünde bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önlerinde oldu. Daha sonra Nara Burnu açıklarına gelen savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.

ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı 'Andreevsky' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi 'ne doğru yol aldı.

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