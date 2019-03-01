Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi 'Azov' Akdeniz'e İniyor

Rus Savaş Gemisi 'Azov' Akdeniz'e İniyor

57 dakika önce

RUS Donanması'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus Savaş Gemisi 'Azov' Akdeniz'e İniyor, System.String[]
RUS Donanması'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.  Marmara Denizi'nden bu sabah saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 09.00'da, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:25 Kaynak: DHA

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