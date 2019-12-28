Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor - Son Dakika

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertede çok sayıda Rus askeri olduğu görüldü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:48 Kaynak: DHA
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