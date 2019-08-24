Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi 'azov' çanakkale boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'azov' çanakkale boğazı'ndan geçti

1 saat önce

RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi 'azov' çanakkale boğazı'ndan geçti, System.String[]
RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.00'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:44 Kaynak: DHA
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