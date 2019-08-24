Rus savaş gemisi 'azov' çanakkale boğazı'ndan geçti
1 saat önce
RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:44 Kaynak: DHA
RUS Donanması'nın Karadeniz
Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı. Ege Denizi
'nden saat 15.00'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi
ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu
'nu döndükten Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.
Son dakika! Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı Emine Bulut cinayeti protestosuna Rabia Naz Vatan'ın babası da katıldı Cuma namazı çıkışı Ali Babacan'a Bilderberg sorusu