Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 08.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. Rus savaş gemisi 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sonrası Marmara Denizi'ne yol aldı. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
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