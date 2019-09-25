Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

28 dakika önce

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 08.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti Rus Savaş gemisi 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası Marmara denizine yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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