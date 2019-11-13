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Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
7 saat önce
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi'nden Marmara Denizi'ne doğru yol alan 'Azov' isimli Rus savaş gemisi saat 13: 15 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti. Sahil güvenlik botu refakatinde 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE
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