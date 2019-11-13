Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Genel Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

7 saat önce

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden Marmara Denizi'ne doğru yol alan 'Azov' isimli Rus savaş gemisi saat 13: 15 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti. Sahil güvenlik botu refakatinde 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
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