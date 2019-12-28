Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden boğaza saat 08.00 sıralarında giriş yapan ve güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu göze çarpan Rus savaş gemisi Azov, saat 09.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında 1 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

36 millik boğaz geçişini tamamlayan Azov, Akdeniz'e doğru yol almayı sürdürüyor.

(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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