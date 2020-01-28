Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
7 saat önce
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus savaş gemisi Azov, saat 15.00 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.
(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)
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