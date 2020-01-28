Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

7 saat önce

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus savaş gemisi Azov, saat 15.00 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)

Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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