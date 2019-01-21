Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçti

Rus Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçti

1 saat önce

Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçti, System.String[]


Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Gemi  Akdenize gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus donanmasına ait 'NM 56' borda numaralı savaş gemisi saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiye sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan geminin Akdenize gitmek için Marmara Denizine açıldı. 

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Rus savaş gemisinden genel görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Geminin ön ve arka kısmından silahlı nöbet tutan askerlerden görüntü

-Gemiden detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:58 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz Bir Seferde 5-6 Yavru Vermesiyle Bilinen Romanov Koyunlarıyla Köşeyi Dönmek İsterken, Dünyası Başına Yıkıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:42:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]