RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ - Son Dakika

Geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken gemi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu