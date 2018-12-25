Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi Boğazdan Geçti

Rus Savaş Gemisi Boğazdan Geçti

1 saat önce

Rus savaş gemisi boğazdan geçtiÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi boğazdan geçti

ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden yönünden Çanakkale Boğazı'na giren Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.Marmara Denizi'ne doğru yol alan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:46 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, Bornozlu Pozuyla Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:31:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi Boğazdan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]