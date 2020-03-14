Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.
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