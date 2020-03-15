Rus savaş gemisi "Caesar Kunikov" İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi "Caesar Kunikov" İstanbul Boğazı'ndan geçti

15 dakika önce

- Rus savaş gemisi "Caesar Kunikov" İstanbul Boğazı'ndan geçti -Mürettebat sahili izledi Gemideki asker ağır makineli tüfeğin başında bekledi Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

- Rus savaş gemisi "Caesar Kunikov" İstanbul Boğazı'ndan geçti

-Mürettebat sahili izledi

Gemideki asker ağır makineli tüfeğin başında bekledi

İSTANBUL - Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e yol alan gemideki mürettebatın sahili izlediği, bir askerin ise ağır makineli tüfeğin başında beklediği görüldü.

Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna ait 158 borda numaralı 112 metre uzunluğundaki "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği geminin geçişi esnasında bir askerin ağır makineli tüfeğin başında beklediği, mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü. Askerlerin geminin çeşitli noktalarında beklediği gözlendi. Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz'e açıldı.

Rus savaş gemisi Caesar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçti

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:26 Kaynak: İHA
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