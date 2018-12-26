Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus Donanması'na ait 'Ivan Khursk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus Donanması'na ait 'Ivan Khursk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Ivan Khursk' adlı savaş gemisi saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Marmara Denizi'ne doğru yol alan geminin güvertesinde can yelekli askerlerin olması dikkati çekti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:15 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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