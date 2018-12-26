Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus Donanması'na ait 'Ivan Khursk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait 'Ivan Khursk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı. Ege Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Ivan Khursk' adlı savaş gemisi saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Marmara Denizi'ne doğru yol alan geminin güvertesinde can yelekli askerlerin olması dikkati çekti. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:15 Kaynak: İHA
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