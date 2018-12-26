Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Ivan Khursk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Ivan Khursk', Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı. Ege Denizi
'nden bugün saat 10.30'da Çanakkale Boğazı
'na giriş yapan Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Ivan Khursk' saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu
'nu dönen savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerlerin olması ise dikkat çekti.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:21 Kaynak: DHA
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