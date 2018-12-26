Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Ivan Khursk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Ivan Khursk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Ivan Khursk' saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerlerin olması ise dikkat çekti.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:21 Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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