Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

50 dakika önce

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 770 borda numaralı 'Valentin Pikul' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 770 borda numaralı 'Valentin Pikul' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı 'Valentin Pikul' adlı savaş gemisi saat 13.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Marmara Denizi'ne doğru yol alan geminin boğaz geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerlerin olması ise dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:30 Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Genel
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