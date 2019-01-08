Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
2 saat önce
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 619 borda numaralı 'Severomorsk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 619 borda numaralı 'Severomorsk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi
'ne açıldı.
Rus Donanması'na ait 619 borda numaralı 'Severomorsk' Rus savaş gemisi, saat 14.50 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde cankurtaran yelekli personelin görev yaptığı gemiye Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında sahil güvenlik botu refakat etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
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