Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

35 dakika önce

Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' adlı savaş gemisi, saat 08.50 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında sahil güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:44 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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