Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Savaş Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

19 dakika önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Savaş Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün 07.20'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', saat 08.50 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra gözden kaybolan Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:29 Kaynak: DHA

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