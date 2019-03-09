Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rusya Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
Rusya
Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Marmara Denizi
'ne açıldı. Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait donanmanın Karadeniz
Filosu'na bağlı 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi. Ege Denizi
'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus savaş gemisi saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen savaş gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
(Cenk İşver/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:21 Kaynak: İHA
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'le İlgili Sözlerine Tepki: Yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakırlılara Müjdeyi Verdi: Temelini Bugünlerde Atıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Duyurdu! Eğitimde Yeni Model Geliyor
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı