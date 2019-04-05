Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus donanmasına ait 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden yönünden Çanakkale Boğazı'na giren Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı savaş gemisi, saat 16.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Marmara Denizi'ne doğru yol alan geminin güvertesinde can yelekli askerlerin olması dikkati çekti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:37 Kaynak: İHA

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