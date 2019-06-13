Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 201 borda numaralı 'priazovye' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 201 borda numaralı 'priazovye' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve saat 17.00'de Kilitbahir önlerinden geçen Rus Donanması'na ait 201 borda numaralı 'Priazovye' adlı savaş gemisi, 36 millik Çanakkale Boğaz geçişi sonrası Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:07 Kaynak: İHA
Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Genel
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