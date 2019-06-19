Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Ege Denizi
'nden bugün saat 07.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' saat 09.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 36 millik Boğaz geçişini tamamlayan Rus Savaş gemisi Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı.
(Cenk İşver/İHA)
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