Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

İspanya'dan Rusya'ya hareket eden Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

İspanya'dan Rusya'ya hareket eden Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Askeri harekat gemisi olan 104 metre uzunluğundaki 'Vasiliy Bikov', saat 16: 30 sıralarında boğazdan geçti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi, Rusya'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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