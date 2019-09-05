Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

3 saat önce

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - İspanya'dan Rusya'ya hareket eden Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - İspanya'dan Rusya'ya hareket eden Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Askeri harekat gemisi olan 104 metre uzunluğundaki 'Vasiliy Bikov', saat 16: 30 sıralarında boğazdan geçti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi, Rusya'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:04 Kaynak: İHA
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