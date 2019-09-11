Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Marmara'dan Akdeniz'e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Marmara'dan Akdeniz'e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru hareket etmeyi sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Marmara, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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