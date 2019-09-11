Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
52 dakika önce
Marmara'dan Akdeniz'e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
Marmara'dan Akdeniz'e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru hareket etmeyi sürdürüyor.
(İHA)
CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi