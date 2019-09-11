Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Marmara'dan Akdeniz'e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Marmara'dan Akdeniz'e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru hareket etmeyi sürdürüyor.
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