Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

41 dakika önce

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Marmara'dan Akdeniz'e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Marmara'dan Akdeniz'e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru hareket etmeyi sürdürüyor.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Marmara, Akdeniz, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
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