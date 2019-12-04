Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Bugün saat 11: 20 itibariyle Ege Denizi'nden boğaza giriş yapan 138 metre boyundaki 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', saat 12.50 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısını önlerine geldi. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da refakat etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi 'Perekop' Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE