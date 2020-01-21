Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Sabah saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 112 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 09.15 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Akdeniz'e doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil botu da eşlik etti.

(Cenk İşver/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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