Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Sabah saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi 'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 112 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 09.15 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Akdeniz'e doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil botu da eşlik etti. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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