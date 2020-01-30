Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Saat 15.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 112 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 16.10 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da refakat etti. - ÇANAKKALE
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