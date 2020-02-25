Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 16.15 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan 112 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da refakat etti. - ÇANAKKALE
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