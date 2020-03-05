Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

7 saat önce

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Sabah 09.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 10.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Akdeniz'e doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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