Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Genel Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rusya'ya ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 142 borda numaralı "Novocherkassk" Rus savaş gemisi 17.00'da Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Ege'den Çanakkale Boğazı'na giren Rus savaş gemisine sahil güvenlik botu refakat etti. Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:11 Kaynak: İHA
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