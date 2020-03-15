Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Genel Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 16.20 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan 112 metre uzunluğundaki savaş gemisine boğaz geçişi sırasında 2 tane Türk sahil güvenlik botu refakat etti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:53 Kaynak: İHA
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