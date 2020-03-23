Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Orsk', saat 13.00 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Ege Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
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