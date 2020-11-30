Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
30.11.2020 16:42
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 630 borda numaralı savaş gemisi 'Inghusheita', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 630 borda numaralı savaş gemisi 'Inghusheita', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 630 borda numaralı savaş gemisi 'Inghusheita' saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.
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