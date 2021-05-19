Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky', Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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