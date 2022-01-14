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RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

14.01.2022 11:34

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 113 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'nden saat 09.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi, saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Rus savaş gemisi 'Orsk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika
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