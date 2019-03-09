Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi, Çanakkale'de Türk Savaş Gemisiyle Karşılaştı

Rus Savaş Gemisi, Çanakkale'de Türk Savaş Gemisiyle Karşılaştı

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Türk savaş gemisiyle karşılaştı.

Rus Savaş Gemisi, Çanakkale'de Türk Savaş Gemisiyle Karşılaştı, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Türk savaş gemisiyle karşılaştı. Güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu 'Azov'a, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Ege Denizi'nden saat 16.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen 'Azov'un güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Rus savaş gemisi, Eceabat ilçesi önlerine yaklaştığında ise Ege Denizi'ne doğru seyir yapan Türk savaş gemisiyle karşılaştı. Rus savaş gemisine, Boğaz geçişi sırasında, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi 'Azov', saat 18.25'te Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 'Azov'un, bağlı bulunduğu filoya katılmak üzere Karadeniz'e gittiği öğrenildi. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:17 Kaynak: DHA

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